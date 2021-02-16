Финская биатлонистка Лехтонен сошла с дистанции из-за недомогания на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 16 февраля. /ТАСС/. Финская биатлониста Венла Лехтонен в индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке сошла с дистанции после второй стрельбы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Финка стартовала под 80-м номером и подошла ко второму огневому рубежу с одним промахом. После второй стрельбы она упала на снег и долго приходила в себя.

На текущий момент в индивидуальной гонке лидирует чешка Маркета Давидова, преодолевшая дистанцию 15 км за 42 минуты 27,7 секунды с нулем промахов. Турнир завершится 21 февраля.