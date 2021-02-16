Клубы РПЛ создадут рабочую группу для взаимодействия с судейским комитетом РФС

ТАСС, 16 февраля. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) создадут со следующего сезона рабочую группу для взаимодействия с судейским комитетом Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Также общее собрание клубов обсудило систему финансовой мотивации арбитров, систему логистики и проживания арбитров, согласно которой агентом будет выступать РФС, а не принимающая команда.

Подчеркивается, что мнения клубов по этому вопросу разделились, однако большинство приняло реформу.

Общее собрание клубов предложило применить новую систему и создание рабочей группы с сезона-2021/22.