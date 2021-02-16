"Тамбов" объявил о снятии команды с молодежного первенства России по футболу

ТАСС, 16 февраля. Футбольный клуб "Тамбов" уведомил Российскую премьер-лигу (РПЛ) о том, что снимает команду с молодежного первенства страны. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. 11 февраля спортивный директор тамбовчан Павел Худяков заявил ТАСС, что клуб продолжит существование, если игроки, административный и руководящий составы пойдут на сокращение зарплат.

Молодежная команда "Тамбова" после 14 туров занимает в группе А седьмое место, набрав 14 очков.

Молодежное первенство России проводится с 2008 года. В сезоне-2020/21 оно проходит в обновленном формате: помимо 16 молодежных команд клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в турнире участвуют четыре команды Юношеской футбольной лиги. В нынешнем сезоне турнир проводится в два этапа. В первой части участники поделены на две группы по десять команд, во второй - команды из группы A, занявшие первые пять мест в турнирной таблице после двух кругов первого этапа, сыграют с первыми пятью командами из группы Б, а последние пять из группы А сыграют с последними пятью из группы Б.