{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Тамбов" объявил о снятии команды с молодежного первенства России по футболу

Клуб испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей

ТАСС, 16 февраля. Футбольный клуб "Тамбов" уведомил Российскую премьер-лигу (РПЛ) о том, что снимает команду с молодежного первенства страны. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

На эту тему
Клубы Российской премьер-лиги поддержали досрочное выделение средств "Тамбову"

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. 11 февраля спортивный директор тамбовчан Павел Худяков заявил ТАСС, что клуб продолжит существование, если игроки, административный и руководящий составы пойдут на сокращение зарплат.

Молодежная команда "Тамбова" после 14 туров занимает в группе А седьмое место, набрав 14 очков.

Молодежное первенство России проводится с 2008 года. В сезоне-2020/21 оно проходит в обновленном формате: помимо 16 молодежных команд клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в турнире участвуют четыре команды Юношеской футбольной лиги. В нынешнем сезоне турнир проводится в два этапа. В первой части участники поделены на две группы по десять команд, во второй - команды из группы A, занявшие первые пять мест в турнирной таблице после двух кругов первого этапа, сыграют с первыми пятью командами из группы Б, а последние пять из группы А сыграют с последними пятью из группы Б.

Теги
Российский футбол
Биатлон
Хаузер и Вирер поделили первое место в зачете индивидуальных гонок Кубка мира по биатлону
Лучшая из россиянок Светлана Миронова стала восьмой
Читать полностью