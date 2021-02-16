Черчесов высказался о шансах Кокорина на возвращение в сборную России

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России не станет проходить мимо футболистов с российским паспортом, которые показывают качественную игру. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, комментируя перспективы возвращения в сборную нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина к чемпионату Европы.

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Кокорин зимой перешел из московского "Спартака" в "Фиорентину". В составе команды из Флоренции 29-летний нападающий принял участие в матче 21-го тура чемпионата Италии против "Интера" (0:2), не отметившись результативными действиями. В игре 22-го тура против "Сампдории" (1:2) он попал в заявку, но не вышел на поле.

"Мы, естественно, следим за всеми футболистами. Давайте поэтапно смотреть на это. Если игрок имеет российский паспорт, качественно играет, то мы мимо не проходим", - сказал Черчесов.

Форвард "Фиорентины" провел в составе сборной России 48 матчей, забив в них 12 мячей. Он не играл за национальную команду с ноября 2017 года.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.