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Футбол в России

Газон "ВТБ-Арены" признан соответствующим всем требованиям регламента

Матч Кубка России "Динамо" - "Спартак" должен пройти 20 февраля

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке признано соответствующим всем регламентным требованиям перед матчем 1/8 финала Бетсити - Кубка России между столичными "Динамо" и "Спартаком". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управляющей компании "Динамо".

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Матч "Динамо" - "Спартак" должен пройти 20 февраля.

"В данный момент совместно с ФК "Динамо-Москва" идет активная подготовка к матчу 20 февраля с футбольным клубом "Спартак" в рамках 1/8 финала Кубка России. Сейчас основные работы направлены на уход за травяным покровом, - говорится в сообщении. - 11 февраля объединенная комиссия Российского Футбольного Союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей признала состояние газона соответствующим всем регламентным требованиям".

Все службы, обслуживающие комплекс, работают в усиленном режиме, отметили в пресс-службе. "Проводятся тестирования акустического и визуального оборудования, идет проверка систем безопасности и инженерной инфраструктуры стадиона, осуществляется уборка территории и всех задействованных помещений. Несмотря на смягчение коронавирусных ограничений, на матче особое внимание будет уделено безопасности зрителей и выполнению всех предписаний Роспотребнадзора: разметка в фойе, на трибунах и в других общественных местах для соблюдения социальной дистанции; установка дезинфицирующих средств; увеличенный штат стюардов для контроля за ношением средств индивидуальной защиты зрителями; тепловизоры на входных группах и многое другое", - подчеркивается в сообщении.

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