Акимова назвала неожиданным решение тренеров не выставлять ее на спринт на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 16 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Татьяна Акимова назвала неожиданным решение тренеров не поставить ее в состав на спринтерскую гонку на чемпионате мира. Об этом она рассказала журналистам после выступления в индивидуальной гонке, которая стала для нее первой на турнире.

Во вторник Акимова заняла 29-е место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира, допустив три промаха. Спринтерская женская гонка прошла 13 февраля, лучшей из россиянок была Ирина Казакевич, занявшая 19-е место.

"Гонка далась тяжело, поскольку это был первый старт после большого перерыва. Такой перерыв сыграл свою роль. Если бы я знала, что не побегу спринт и будет такой большой перерыв, то попросилась бы на чемпионат Европы, чтобы там стартовать", - сказала Акимова.

"Когда мы сюда ехали, никто еще не знал, кто какие гонки побежит. О пропуске спринта мне сказали за несколько дней до гонки. Удивилась ли этому? Да, потому что спринт мне больше подходит, [индивидуальная] гонка мне дается тяжелее", - добавила она.

Также спортсменка рассказала, что ее мнения не учитывали при выборе места проживания на чемпионате мира. Команда готовилась и продолжает жить в горах Поклюки, в то время как некоторые сборные остановились в ближайшем к стадиону городе Бледе. "За это отвечают тренеры, а не спортсмены. Дорога действительно немного утомляет, в этом решении есть свои плюсы и минусы", - отметила она.

Акимова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года. В этом сезоне она возобновила карьеру после двухлетнего перерыва.