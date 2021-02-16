Соколова довольна своим прыжком на чемпионате России после перенесенного коронавируса

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Победительница зимнего чемпионата России в прыжках в длину Елена Соколова, перенесшая в декабре коронавирус, довольна результатом, с которым она выиграла соревнования. Об этом Соколова сообщила журналистам.

"Результатом довольна, в этом сезоне у меня всего два старта было. В декабре я переболела коронавирусом, перенесла болезнь легко. Сначала выступила на "Русской зиме", потом здесь прибавила. Но после 6,70 стало потяжелей, потому что для более дальних прыжков мне нужна мотивация и соперницы", - сказала Соколова.

"Теперь буду отдыхать и готовиться к следующему сезону. Если бы были положительные новости, то, конечно, продолжала бы готовиться к чемпионату Европы", - добавила спортсменка.

Соколова рассказала, что лишена сейчас возможности тренироваться в манеже в Новогорске, так как из-за пандемии там могут готовиться только те, кто заехал на сбор. "А у меня маленький ребенок, и я не могу находиться на сборах. Тот манеж, в котором я сейчас тренируюсь, находится далеко, и я туда только два раза в неделю езжу. А так приходится готовиться в тренажерном зале или на улице на асфальте", - заметила призер Олимпиады-2012.

Чемпионат Европы в помещении пройдет в польской Торуни с 4 по 7 марта.