Всероссийская федерация легкой атлетики отправила в World Athletics план восстановления

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) стратегический план восстановления в международных правах. Об этом исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова сообщила журналистам.

Детальный план был разработан Всероссийской федерацией легкой атлетики во взаимодействии с международными экспертами World Athletics. Международная федерация определила для ВФЛА 1 марта крайним сроком отправки стратегического плана.

"Мы отправили в субботу в World Athletics стратегический план и все сопутствующие документы. Это было сделано досрочно. ВФЛА также обратилась в международную федерацию с просьбой как можно быстрее дать возможность российским легкоатлетам выступить на зимнем чемпионате Европы под нейтральным флагом. Потому что 24 февраля заканчиваются заявки", - сказала Привалова.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.

12 августа ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность ее бывшего руководства к фальсификации документов по делу Лысенко. В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана.

Чемпионат Европы в помещении пройдет в польской Торуни с 4 по 7 марта. 24 февраля является последним днем подачи заявок на участие в турнире.