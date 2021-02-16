Лопухов: российским биатлонистам нужно повышать общее мастерство, а не мусолить проблемы

Российская сборная на чемпионате мира по биатлону пока не завоевала ни одной медали. В этой связи появились предположения, что команда ошиблась с местом подготовки к турниру. Сборная более двух недель находилась в горах словенской Поклюки - в месте проведения чемпионата мира.

"Тренерам и спортсменам надо поменять психологию. Есть законы стрельбы: подход, работа на рубеже, уход. Посмотрите на секунды нашей стрельбы и на мастерство наших соперников. Мы много мусолим на тему, кто лучше, а кто хуже, в то время как надо повышать общее мастерство - гоночное и стрелковое. А мы много говорим, но мало что делаем", - сказал Лопухов.

"Надо всем работать - спортсменам и тренерам. Есть ритуал работы на стрельбе. Наши соперники стреляют по 20-25 секунд, а мы по 40-50. И как мы можем их обыграть? Отставание есть и в гоночной подготовке. Поэтому главное - совершенствование союза спортсмена и тренера", - добавил он.

Во вторник в индивидуальной гонке выступила Татьяна Акимова, которую Лопухов готовил к сезону. Биатлонистка возобновила карьеру после двухлетнего перерыва. "Пока ей тяжело быть в команде на хороших ролях, - прокомментировал тренер 29-е место Акимовой. - Да и вся команда сложно выступает. Но все равно нужно жить с оптимизмом, потому что сложно сразу сделать конфетку, нужно время, старты и общее мастерство. Пока общее мастерство российской команды отстает".

Чемпионат мира продлится до 21 февраля, на турнире будут разыграны еще шесть комплектов наград.