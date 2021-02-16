СКА победил "Спартак" в матче КХЛ и выиграл дивизион Боброва

ТАСС, 16 февраля. Петербургский СКА со счетом 3:0 обыграл московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в присутствии 8953 зрителей.

ЦСКА победил "Витязь" и в девятый раз выиграл дивизион Тарасова

Шайбы забросили Мальте Стрёмвалль (6-я минута и 57-я минуты) и Динар Хафизуллин (34). СКА в третий раз за сезон обыграл красно-белых, московский клуб одержал одну победу.

СКА с 76 очками в 55 встречах идет вторым в таблице Западной конференции. Петербургский клуб обеспечил себе победу в дивизионе Боброва. "Спартак" с 56 очками в 55 матчах занимает девятое место в таблице Запада, уступая подмосковному "Витязю" по дополнительным показателям.

В следующем матче петербуржцы примут московское "Динамо", а красно-белые сыграют в гостях с нижегородским "Торпедо". Оба матча пройдут 18 февраля.