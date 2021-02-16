СКА победил "Спартак" в матче КХЛ и выиграл дивизион Боброва

ТАСС, 16 февраля. Петербургский СКА со счетом 3:0 обыграл московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в присутствии 8953 зрителей.
Шайбы забросили Мальте Стрёмвалль (6-я минута и 57-я минуты) и Динар Хафизуллин (34). СКА в третий раз за сезон обыграл красно-белых, московский клуб одержал одну победу.
СКА с 76 очками в 55 встречах идет вторым в таблице Западной конференции. Петербургский клуб обеспечил себе победу в дивизионе Боброва. "Спартак" с 56 очками в 55 матчах занимает девятое место в таблице Запада, уступая подмосковному "Витязю" по дополнительным показателям.
В следующем матче петербуржцы примут московское "Динамо", а красно-белые сыграют в гостях с нижегородским "Торпедо". Оба матча пройдут 18 февраля.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА*
|55
|32
|5
|3
|2
|3
|10
|173-113
|85
|2
|СКА*
|55
|30
|2
|2
|4
|4
|13
|164-116
|76
|3
|Динамо М*
|56
|31
|4
|0
|4
|2
|15
|176-131
|76
|4
|Локомотив*
|55
|26
|5
|3
|1
|5
|15
|164-119
|74
|5
|Йокерит
|55
|24
|3
|2
|1
|6
|19
|156-139
|65
|6
|Северсталь
|56
|21
|5
|3
|3
|1
|23
|139-151
|62
|7
|Динамо Мн
|55
|16
|9
|4
|1
|2
|23
|152-159
|61
|8
|Витязь
|55
|20
|3
|3
|2
|2
|25
|146-158
|56
|9
|Спартак
|55
|18
|6
|1
|2
|4
|24
|140-160
|56
|10
|Сочи
|56
|12
|2
|0
|2
|6
|34
|115-185
|36
|11
|Динамо Р
|55
|4
|2
|2
|3
|6
|38
|117-197
|25
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс*
|55
|33
|2
|5
|2
|4
|9
|175-118
|86
|2
|Авангард*
|56
|31
|2
|0
|5
|7
|11
|168-128
|78
|3
|Металлург*
|56
|31
|0
|4
|1
|5
|15
|158-131
|76
|4
|Салават Юлаев*
|55
|24
|5
|5
|1
|4
|16
|167-139
|73
|5
|Трактор*
|55
|25
|4
|2
|3
|2
|19
|145-131
|67
|6
|Торпедо НН*
|55
|22
|3
|4
|2
|5
|19
|161-152
|65
|7
|Автомобилист*
|55
|23
|3
|2
|3
|5
|19
|144-139
|64
|8
|Барыс*
|55
|18
|8
|3
|2
|4
|20
|136-142
|64
|9
|Сибирь
|55
|17
|4
|2
|3
|1
|28
|130-147
|50
|10
|Амур
|55
|15
|5
|1
|5
|0
|29
|130-158
|47
|11
|Куньлунь
|55
|11
|1
|1
|2
|6
|34
|130-193
|34
|12
|Нефтехимик
|55
|12
|2
|2
|0
|1
|38
|125-205
|33