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КХЛ

СКА победил "Спартак" в матче КХЛ и выиграл дивизион Боброва

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0
Нападающие СКА Мальте Стремвалль и Йоонас Кемппайнен, вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Нападающие СКА Мальте Стремвалль и Йоонас Кемппайнен, вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 16 февраля. Петербургский СКА со счетом 3:0 обыграл московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в присутствии 8953 зрителей.

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Шайбы забросили Мальте Стрёмвалль (6-я минута и 57-я минуты) и Динар Хафизуллин (34). СКА в третий раз за сезон обыграл красно-белых, московский клуб одержал одну победу.

СКА с 76 очками в 55 встречах идет вторым в таблице Западной конференции. Петербургский клуб обеспечил себе победу в дивизионе Боброва. "Спартак" с 56 очками в 55 матчах занимает девятое место в таблице Запада, уступая подмосковному "Витязю" по дополнительным показателям.

В следующем матче петербуржцы примут московское "Динамо", а красно-белые сыграют в гостях с нижегородским "Торпедо". Оба матча пройдут 18 февраля.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*5532532310173-11385
2СКА*5530224413164-11676
3Динамо М*5631404215176-13176
4Локомотив*5526531515164-11974
5Йокерит5524321619156-13965
6Северсталь5621533123139-15162
7Динамо Мн5516941223152-15961
8Витязь5520332225146-15856
9Спартак5518612424140-16056
10Сочи5612202634115-18536
11Динамо Р554223638117-19725
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс*553325249175-11886
2Авангард*5631205711168-12878
3Металлург*5631041515158-13176
4Салават Юлаев*5524551416167-13973
5Трактор*5525423219145-13167
6Торпедо НН*5522342519161-15265
7Автомобилист*5523323519144-13964
8Барыс*5518832420136-14264
9Сибирь5517423128130-14750
10Амур5515515029130-15847
11Куньлунь5511112634130-19334
12Нефтехимик5512220138125-20533

 

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