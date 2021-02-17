"Ливерпуль" обыграл "Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (53-я минута) и Садио Мане (58).

Встречу, которая должна была пройти в Германии, перенесли решением Союза европейских футбольных ассоциаций в Будапешт. Причиной переноса стал запрет на въезд в Германию из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса.

"Ливерпуль" в предыдущих 12 матчах во всех турнирах одержал только три победы. В чемпионате Англии у команды продолжается серия из поражений, которая составляет три матча.

Ответный матч запланирован на 10 марта в Ливерпуле.