"Ливерпуль" обыграл "Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 17 февраля. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над германским "Лейпцигом" со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (53-я минута) и Садио Мане (58).
Встречу, которая должна была пройти в Германии, перенесли решением Союза европейских футбольных ассоциаций в Будапешт. Причиной переноса стал запрет на въезд в Германию из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса.
"Ливерпуль" в предыдущих 12 матчах во всех турнирах одержал только три победы. В чемпионате Англии у команды продолжается серия из поражений, которая составляет три матча.
Ответный матч запланирован на 10 марта в Ливерпуле.