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Лига чемпионов

"Ливерпуль" обыграл "Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 2:0
Полузащитник "Лейпцига" Кристофер Нкунку и защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд AP Photo/Laszlo Balogh
Описание
Полузащитник "Лейпцига" Кристофер Нкунку и защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд
© AP Photo/Laszlo Balogh

ТАСС, 17 февраля. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над германским "Лейпцигом" со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (53-я минута) и Садио Мане (58).

Встречу, которая должна была пройти в Германии, перенесли решением Союза европейских футбольных ассоциаций в Будапешт. Причиной переноса стал запрет на въезд в Германию из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса.

"Ливерпуль" в предыдущих 12 матчах во всех турнирах одержал только три победы. В чемпионате Англии у команды продолжается серия из поражений, которая составляет три матча.

Ответный матч запланирован на 10 марта в Ливерпуле.

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