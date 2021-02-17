Красноярск подаст заявку на проведение чемпионата России по фигурному катанию до конца мая

КРАСНОЯРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Красноярск планирует подать заявку на проведение чемпионата России по фигурному катанию в 2022 году до конца мая текущего года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта края Павел Ростовцев.

"Планируем подать заявку на проведение чемпионата России по фигурному катанию до конца мая", - сообщил Ростовцев.

Ранее Ростовцев сообщил журналистам, что российские фигуристы могут провести заключительный этап подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года на ледовой арене "Кристалл" в Красноярске. С 3 по 5 февраля в "Кристалле" прошло юниорское первенство России.

Следующий чемпионат России состоится в декабре 2021 года в Санкт-Петербурге.