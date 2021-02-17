Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 17 февраля. Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

"Айлендерс" со счетом 3:0 обыграли "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Сорокин отразил 20 бросков по своим воротам и провел первый матч за клуб "на ноль", а также одержал первую победу в НХЛ.

Второй звездой дня назван вратарь "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик, который провел "сухой" матч против "Миннесоты" (4:0), отразив 28 бросков. Третьей звездой стал форвард "Нью-Джерси" Янне Куокканен, который сделал три результативные передачи в матче с "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:2).

Сорокину 25 лет, в 2014 году на драфте НХЛ он был выбран "Айлендерс" в третьем раунде под общим 78-м номером. Летом 2020 года подписал контракт с американским клубом, в нынешнем сезоне на счету Сорокина четыре матча в составе команды. До этого был игроком московского ЦСКА, в составе которого в сезоне-2018/19 стал обладателем Кубка Гагарина, а в сезонах-2017/18 и 2015/16 - серебряным призером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Также в КХЛ становился обладателем приза "Лучший вратарь" (2016), "Золотой шлем" (2016) и признавался самым ценным игроком плей-офф (2019).

В составе сборной России трижды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017, 2019) и чемпионом Олимпийских игр 2018 года.