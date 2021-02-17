Матчи Australian Open с четверга снова будут проводиться со зрителями

ТАСС, 17 февраля. Матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема - с четверга снова будут проводиться в присутствии зрителей. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Максимальная посещаемость полуфинальных и финальных матчей составит примерно 50% от общей вместимости комплекса "Мельбурн-Парк" - максимум 7 477 человек на каждом матче. Ношение масок будет обязательно там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Изначально соревнования проходили в присутствии зрителей - на все корты допускалось максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости). С субботы зрителей перестали допускать на матчи из-за ужесточения мер против коронавируса в штате Виктория.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля.