Минспорт и РФС заключили соглашение о развитии футбола в Башкирии

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС) и правительство Башкирии заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Документ был подписан в рамках проекта "Спорт - норма жизни" и общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года. Соглашение поможет систематизировать работу по развитию футбола в Башкирии, а также распределить сферы ответственности между Министерством спорта РФ, РФС и региональными властями. Будут созданы условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, занимающихся футболом в республике.

"Цель соглашения с РФС, правительством Башкирии и федерацией футбола региона - сделать самый массовый вид спорта в республике еще более популярным и доступным для его жителей. Документ призван объединить ресурсы для реализации ряда системных мероприятий по развитию футбола в регионе. К концу 2024 года в Башкирии планируется построить полноразмерный футбольный манеж и стадион с трибунами на более 1500 мест, модернизировать шесть полноразмерных полей и пять мини-футбольных площадок в нескольких муниципальных образованиях", - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы рассчитываем, что реализация мероприятий соглашения повысит интерес к футболу в регионе, будет способствовать дальнейшему приобщению жителей Башкирии к здоровому образу жизни и открытию новых талантов для профессионального футбола", - отметил президент РФС Александр Дюков.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что футбол является одной из самых популярных спортивных дисциплин в республике. "Мы ставим себе задачу в ближайшие годы создать условия для увеличения количества тех, кто играет в футбол. Пока у нас в республике этим видом спорта занимаются больше 15 тыс. детей. Мы планируем сделать так, чтобы количество юных игроков увеличивалось и создавалась связь поколений. Чтобы ребята видели, как играет футбольный клуб "Уфа", и понимали, куда им стремиться", - сказал Хабиров.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.