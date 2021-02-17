Вратарь клуба НХЛ "Каролина" Мразек нанес на шлем изображения Федерера и Леклера

ТАСС, 17 февраля. Чешский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Петр Мразек нанес на шлем изображения швейцарского теннисиста Роджера Федерера и монегасского пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Шарля Леклера. Об этом он сообщил в Instagram.

Мразек пропускает матчи регулярного чемпионата с 3 февраля, когда он перенес операцию на большом пальце руки. Сроки восстановления пока неизвестны.

"Не могу дождаться, когда вернусь на лед и надену этот шлем. На нем два моих любимых спортсмена - Роджер Федерер и Шарль Леклер", - написал 29-летний вратарь.

Мразек провел четыре матча в этом сезоне, в среднем пропуская по 0,99 шайбы за игру. После 13 матчей "Каролина" с 20 очками занимает третьем место в Центральном дивизионе НХЛ.