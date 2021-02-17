Матыцин: Минспорт должен остаться основным регулятором в сфере детско-юношеского спорта

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта Российской Федерации не планирует передавать в Министерство просвещения вопрос регулирования законодательства в сфере детско-юношеского спорта. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил на заседании Совета Федерации в среду.

21 октября 2020 года Матыцин принял участие в заседании комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, чтобы обсудить концепцию изменений в законодательстве. Законопроект об изменениях в законе о спорте и законе об образовании разрабатывается в соответствии с поручениями президента РФ, изменения направлены на гармонизацию законодательства о физической культуре и спорте и об образовании в целях обеспечения взаимосвязи, преемственности и единого методического сопровождения программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, предусматривающих освоение этапов спортивной подготовки. Предлагается наделить тренеров, реализующих программы спортивной подготовки, статусом педагогических работников с целью повышения уровня их социальных гарантий.

"Речь не идет о передаче полномочий Минпросвещения - Минспорт должен остаться основным регулятором в сфере детско-юношеского спорта. В крайнем случае совместно с региональными органами власти", - сказал Матыцин.

"Мы считаем, что при качественной доработке стандартов никаких рисков, связанных с передачей, не стоит. Мы понимаем озабоченность регионов, нужно правильно информационно все разъяснять. Мы получили отзывы от 76 субъектов власти. Я как министр гарантирую, что мы минимизируем риски, связанные с недопониманием, турбулентностью на уровне регионов, потерей эффективности развития детско-юношеского спорта", - добавил министр спорта.