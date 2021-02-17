Кафельников: Медведев победил Рублева на Australian Open благодаря физической подготовке

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев не смог оказать упорного сопротивления соотечественнику Даниилу Медведеву в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии из-за плохой физической подготовки. Такое мнение ТАСС высказал победитель Australian Open 1999 года, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

В четвертьфинальном матче Australian Open Медведев победил Рублева в трех сетах - 7:5, 6:3, 6:2.

"Я немного разочарован тем, как быстро закончился поединок, ожидал увидеть более напряженную борьбу, - сказал Кафельников. - Но я, как и многие, в очередной раз убедился, что Андрей не тянет физически играть на таком уровне, против таких игроков. Физика - это его самое уязвимое место, в других компонентах Медведеву он не уступает".

В полуфинале Медведев встретится с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и испанцем Рафаэлем Надалем.

"На этой стадии без разницы, кто будет соперником Медведева. Случайных на этой стадии нет. И Надаль, и Циципас сильные и достойные соперники", - добавил Кафельников.