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Australian Open

Кафельников: Медведев победил Рублева на Australian Open благодаря физической подготовке

Победитель Australian Open 1999 года выразил разочарование тем, что четвертьфинальный матч не получился упорным
Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников Андрей Иванов/ТАСС
Описание
Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников
© Андрей Иванов/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев не смог оказать упорного сопротивления соотечественнику Даниилу Медведеву в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии из-за плохой физической подготовки. Такое мнение ТАСС высказал победитель Australian Open 1999 года, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

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В четвертьфинальном матче Australian Open Медведев победил Рублева в трех сетах - 7:5, 6:3, 6:2.

"Я немного разочарован тем, как быстро закончился поединок, ожидал увидеть более напряженную борьбу, - сказал Кафельников. - Но я, как и многие, в очередной раз убедился, что Андрей не тянет физически играть на таком уровне, против таких игроков. Физика - это его самое уязвимое место, в других компонентах Медведеву он не уступает".

В полуфинале Медведев встретится с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и испанцем Рафаэлем Надалем.

"На этой стадии без разницы, кто будет соперником Медведева. Случайных на этой стадии нет. И Надаль, и Циципас сильные и достойные соперники", - добавил Кафельников.

Теги
Australian OpenКафельников, Евгений АлександровичМедведев, Даниил Сергеевич
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