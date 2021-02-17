У международной федерации нет претензий к соблюдению биатлонистами из России санкций WADA

БЛЕД /Словения/, 17 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) за время чемпионата мира в Поклюке не выявлял случаев нарушения российской командой правил, предписанных санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Чемпионат мира в словенской Поклюке проходит с 10 по 21 февраля. Санкции WADA обязывают российскую сборную выступать на чемпионате мира без государственных символов и гимна, в качестве команды Союза биатлонистов России. Членам команды запрещено демонстрировать государственные символы и размещать их в социальных сетях, если публикации относятся к чемпионату мира в Словении.

"К нам не было абсолютно никаких претензий, - сказал Польховский о выполнении этих требований. - Я сказал, чтобы спортсмены соблюдали пусть даже негласные правила. Мы четко выполняем все требования и готовимся к стартам".

Специально к чемпионату мира российские биатлонисты получили новые соревновательные комбинезоны, на которых отсутствует государственная символика. "Чемпионат мира пройдет, и мы будем опять в другой форме", - заметил он.

Двухлетние санкции WADA вступили в силу в минувшем декабре. Они распространяются только на чемпионаты мира и Олимпийские игры.