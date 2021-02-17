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Зимние олимпийские виды спорта

В Красноярске стартовали продажи билетов на юниорский ЧМ по фристайлу и сноуборду

Турнир пройдет на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта

КРАСНОЯРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Продажи билетов на первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров стартовали в Красноярске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Корпорации развития Енисейской Сибири" (оператора соревнований).

Стоимость билетов на трибунах составит от 250 до 500 рублей, в фан-зонах - от 150 до 200 рублей. Вход для детей до пяти лет свободен. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, из-за мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции вместимость трибун и фан-зоны ограничена 50% от заполняемости. При входе на объект у болельщиков будут измерять температуру, действует масочный режим.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров пройдет на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта. Турнир состоится в России впервые. Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены более чем из 30 стран, будет разыграно 30 комплектов наград.

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Зимние олимпийские виды спорта
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