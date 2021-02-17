Матыцин: дети в России от 6 до 12 лет хотели бы заниматься плаванием и футболом

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Более 25% детей в РФ в возрасте от 6 до 12 лет не имеют желания заниматься спортом, 20,4% хотели бы заниматься плаванием, 14,5% - футболом. Об этом министр спорта Олег Матыцин сообщил на заседании Совета Федерации в среду.

"По данным социологических исследований за 2019 и 2020 годы, проведенных по заказу министерства, у 90% детей от трех до пяти лет (как отмечают их родители) наблюдается высокая мотивация к физической активности в форме развлечения. Но, к сожалению, в возрасте от 6 до 12 лет 25,5% детей не хотели бы заниматься каким-либо видом спорта, а 20,4% хотели бы попробовать записаться на плавание, 14,5% - на футбол, - сказал Матыцин. - Дети 13-17 лет сохраняют интерес к физической культуре и спорту, и 50,4% подростков указывали, что эти занятия нужны для поддержания и укрепления здоровья".

Министр рассказал о задачах ведомства в этом направлении. "Мы видим здесь свою задачу по пропаганде и популяризации занятий физической культурой и спортом, в том числе с использованием мультипликации, кинематографа, телевидения и интернет-ресурсов, формирования у детей устойчивого интереса к спорту", - подчеркнул он.