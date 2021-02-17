Теннисист Рублев не ставит перед собой цель обыграть Медведева, но верит, что это случится

В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) Рублев уступил Медведеву со счетом 5:7, 3:6, 2:6. "В моем случае этот турнир был очень успешным, потому что в прошлом году я проиграл в четвертом круге, а в этом - вышел в четвертьфинал, - сказал Рублев. - В этом году мы также выиграли Кубок ATP, я набрал много очков, и это позволило мне оказаться в хорошем положении в начале года. Посмотрим, что будет дальше, ведь это только начало сезона, он будет очень длинным, и я надеюсь, что смогу играть на отличном уровне не только сейчас, но и до конца сезона".

"В ментальном плане это был, конечно, тяжелый матч, потому что всегда понимаешь, что нельзя проиграть, - поделился теннисист. - Необходимо быть очень сосредоточенным, потому что стоит немного отвлечься - игра окончена. Сегодня я чувствую, что он [Медведев] был лучше меня, может быть, не намного, но в итоге он победил в трех сетах. У меня были только два шанса, которые я не реализовал".

Медведев и Рублев провели пятый очный матч, во всех встречах победу одержал Медведев, не проиграв ни одного сета. "Это [обыграть Медведева] не главная цель для меня, но это обязательно случится. Мы будем играть, надеюсь, долгие годы, так что хотя бы раз, думаю, у меня будет такая возможность. Когда-нибудь настанет мой день", - добавил россиянин.

Рублеву 23 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. Он повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, ранее он выходил в четвертьфинал "Ролан Гаррос" (2020) и Открытого чемпионата США (2017, 2020). На прошлогоднем Australian Open Рублев добрался до четвертого круга.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля.