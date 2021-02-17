СМИ: "Манчестер Юнайтед" интересуется футболистом "Айнтрахта" Силвой

ТАСС, 17 февраля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании контракта с португальским нападающим германского "Айнтрахта" Андре Силвой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky sport.

По сообщениям телеканала, английский клуб ищет центрального нападающего, поэтому хочет подписать контракт с Силвой летом текущего года. Также сообщается, что футболистом интересуется испанский "Атлетико". Действующий контракт португальца с "Айнтрахтом" заключен до 2023 года.

Силве 25 лет, он перешел в германский клуб в сентябре 2020 года из итальянского "Милана", также он на правах аренды провел в "Айнтрахте" сезон-2019/20. В нынешнем сезоне на счету португальца 22 матча за команду из Франкфурта-на-Майне, в которых он забил 19 голов.

Силва является игроком сборной Португалии, на его счету 37 матчей и 16 забитых мячей. Он принимал участие в чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.