Лаленкова: музыка Чайковского на ЧМ подчеркивала принадлежность конькобежцев к России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского, который заменил гимн России на чемпионате мира по конькобежному спорту, четко показывал принадлежность спортсменов к России. Такое мнение на пресс-конференции высказала призер чемпионата мира Евгения Лаленкова.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны.

"Решалось все очень быстро, сначала был один вариант - вставать под гимн Международного союза конькобежцев. Как только появился вариант, показывающий принадлежность нас к России, то мы практически единогласно поддержали его. Это известная композиция, связанная с Россией, и это понятно всем, кто слышит эту музыку", - отметила спортсменка.

Музыка Чайковского звучала во время награждения золотой медалью Ангелины Голиковой за победу на дистанции 500 метров на чемпионате мира в нидерландском Херенвене, который прошел 11-14 февраля. По словам тренера спортсменки Сергея Клевчени, музыка Чайковского подошла для торжественного момента.

"Мурашки бежали. Не было никакого ощущения, что эта музыка недостойна быть заменой гимна. На мой взгляд, это хороший выбор", - сказал Клевченя.