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Кризис в российской легкой атлетике
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Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин дисквалифицирован на четыре года

Он признан виновным в причастности к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов для объяснения пропуска прыгуном в высоту Данила Лысенко допинг-контроля
Дмитрий Шляхтин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Дмитрий Шляхтин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 17 февраля. Независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit ("Атлетикс интегрити юнит", AIU) дисквалифицировал на четыре года бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом сообщает пресс-служба AIU.

Также четырехлетнюю дисквалификацию получили бывшие исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, сотрудницы организации Елена Иконникова и Елена Орлова, а также член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян.

Они признаны виновными в фальсификации документов, соучастии, неспособности сообщить об антидопинговых нарушениях и отказе сотрудничать со следствием, срок дисквалификации отсчитывается с 21 ноября 2019 года. Решение может быть обжаловано.

Все участники были временно отстранены AIU 21 ноября за вмешательство в расследование по делу Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, в связи с обвинениями 23 ноября покинул пост президента. Они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые прыгун в высоту представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. 

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Кризис в российской легкой атлетикеШляхтин, Дмитрий Анатольевич
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