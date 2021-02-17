Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин дисквалифицирован на четыре года

ТАСС, 17 февраля. Независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit ("Атлетикс интегрити юнит", AIU) дисквалифицировал на четыре года бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом сообщает пресс-служба AIU.

Также четырехлетнюю дисквалификацию получили бывшие исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, сотрудницы организации Елена Иконникова и Елена Орлова, а также член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян.

Они признаны виновными в фальсификации документов, соучастии, неспособности сообщить об антидопинговых нарушениях и отказе сотрудничать со следствием, срок дисквалификации отсчитывается с 21 ноября 2019 года. Решение может быть обжаловано.

Все участники были временно отстранены AIU 21 ноября за вмешательство в расследование по делу Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, в связи с обвинениями 23 ноября покинул пост президента. Они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые прыгун в высоту представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.