Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу пройдут в соответствии с календарем

МОСКВА, 17 февраля. Встречи 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу пройдут согласно изначальному календарю и регламенту. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Игры этой стадии запланированы на 20-22 февраля. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в этот период времени в Москве, в которой запланированы три матча, может опуститься до 22 градусов мороза.

"Матчи 1/8 финала Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарем. РФС получил от всех принимающих клубов подтверждения о проведении матчей. Окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учетом фактической погоды", - говорится в сообщении.

По регламенту Кубка России, в случае если температура воздуха в день игры составит 15 градусов ниже нуля, инспектор матча запрашивает согласие обоих клубов на участие. Если хотя бы одна команда отказывается, игра переносится. Окончательное решение о проведении встречи при наличии согласия от обеих команд остается за главным арбитром.

В 1/8 финала Кубка России пройдут встречи "Зенит" - "Арсенал" и "Динамо" - "Спартак" (обе - 20 февраля), ЦСКА - "СКА-Хабаровск", "Локомотив" - "Тамбов", "Краснодар" - "Сочи", "Ростов" - "Ахмат" (все - 21 февраля), "Уфа" - "Урал" и "Химки" - "Крылья Советов" (обе - 22 февраля).