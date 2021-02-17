Привалова: ранее имевшие нейтральный статус легкоатлеты имеют больше шансов попасть на ЧЕ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские легкоатлеты, ранее получавшие нейтральный статус, имеют больше шансов на то, что их допустят до участия в зимнем чемпионате Европы в Польше. Такое мнение высказала журналистам исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

Чемпионат Европы в помещении пройдет в польской Торуни с 4 по 7 марта, 24 февраля завершится прием заявок на участие в турнире. 22 февраля Международная ассоциация легкоатлетических федераций должна дать ответ ВФЛА о том, сможет ли кто-то из россиян получить нейтральный статус и стать участником турнира.

"Я думаю, что все, у кого раньше были допуски, могут быть допущены. А кто из них поедет на сами соревнования, это уже второй вопрос. Не думаю, что кто-то из новых будет сейчас претендовать на допуск", - сказала Привалова.

"Наверное, речь пойдет о тех, кто подавал заявки на нейтральный статус в прошлом году и чьи документы были тогда же проверены. Хотя все может быть и иначе. На самом деле, я сама не обладаю никакой информацией на этот счет", - отметила глава ВФЛА.