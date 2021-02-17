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Ралли "Шелковый путь"

Китай исключили из маршрута ралли-рейда "Шелковый путь" 2021 года

Гонка пройдет по территории России и Монголии 1-11 июля
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 17 февраля. Оргкомитет международного ралли-рейда "Шелковый путь" совместно с Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта Китая принял решение исключить азиатскую страну из маршрута марафона в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Таким образом, ралли-рейд пройдет по территории России и Монголии с 1 по 11 июля 2021 года.

"Шелковый путь" - единственный ралли-марафон сезона, который является этапом Кубка мира Международной автомобильной федерации (FIA) по ралли-рейдам и этапом чемпионата мира Международной мотоциклетной федерации (FIM) по внедорожным ралли. Министерство спорта Российской Федерации, FIA, FIM, Российская автомобильная федерация и Федерация мотоциклетного спорта России согласовали предложенное изменение маршрута. В свете этих событий датой начала приема заявок станет 1 марта - с этого дня спортсмены смогут зарегистрироваться для участия на официальном сайте соревнования.

Ралли проводится с 2009 года. В 2020 году гонка была отменена из-за пандемии коронавируса. Российская команда "Камаз-мастер" является действующим чемпионом рейда в классе грузовиков.

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Ралли "Шелковый путь"
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