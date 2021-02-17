Майгуров заявил, что Фуркада не будут звать работать тренером в сборную России по биатлону

БЛЕД /Словения/, 17 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) не будет приглашать пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада тренировать основную сборную страны. Об этом президент организации Виктор Майгуров заявил ТАСС.

Фуркад во вторник заявил "Матч ТВ" о готовности рассмотреть предложение о работе тренером в российской команде.

"Серьезно я к этому заявлению не отношусь, хотя не исключаю, что он не шутил, говоря об этом, - сказал Майгуров. - В любом случае пока я не готов рассматривать Фуркада тренером национальной команды, по крайне мере основной".

Глава СБР отметил, что основная причина нежелания приглашать Фуркада кроется в отсутствии тренерского опыта у 32-летнего француза. "Быть спортсменом одно, а быть тренером - совершенно другое, даже если ты долгое время тренировался самостоятельно", - добавил он.

Фуркад завершил карьеру в прошлом году. Помимо олимпийских наград на его счету 13 золотых медалей чемпионатов мира и семь побед в общем зачете Кубка мира.