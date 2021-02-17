Джокович побьет рекорд Федерера, проведя 311 недель на первом месте рейтинга ATP

ТАСС, 17 февраля. Серб Новак Джокович побьет рекорд швейцарца Роджера Федерера по пребыванию на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает пресс-служба АТР.

Карацев сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале Australian Open

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Серб во вторник вышел в полуфинал Australian Open, в то время как идущий вторым испанец Рафаэль Надаль в четвертьфинале в среду проиграл греку Стефаносу Циципасу. Это позволит сербу удержать первую строчку мирового рейтинга, который будет обновлен 8 марта.

33-летний Джокович проведет на вершине рейтинга 311 недель, опередив по этому показателю 39-летнего Федерера (310 недель).

В активе Джоковича 17 побед на турнирах серии Большого шлема, рекордсменом является Федерер (20). В полуфинале Australian Open 18 февраля серб сыграет с россиянином Асланом Карацевым.