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ATP

Джокович побьет рекорд Федерера, проведя 311 недель на первом месте рейтинга ATP

Надаль проиграл в четвертьфинале Australian Open и не сумеет опередить Джоковича в рейтинге ATP, новая версия которого будет опубликована 8 марта
Новак Джокович EPA-EFE/DAVE HUNT
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/DAVE HUNT

ТАСС, 17 февраля. Серб Новак Джокович побьет рекорд швейцарца Роджера Федерера по пребыванию на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает пресс-служба АТР.

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Серб во вторник вышел в полуфинал Australian Open, в то время как идущий вторым испанец Рафаэль Надаль в четвертьфинале в среду проиграл греку Стефаносу Циципасу. Это позволит сербу удержать первую строчку мирового рейтинга, который будет обновлен 8 марта.

33-летний Джокович проведет на вершине рейтинга 311 недель, опередив по этому показателю 39-летнего Федерера (310 недель).

В активе Джоковича 17 побед на турнирах серии Большого шлема, рекордсменом является Федерер (20). В полуфинале Australian Open 18 февраля серб сыграет с россиянином Асланом Карацевым.

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