Стал известен предварительный состав женской эстафетной команды России на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 17 февраля. /ТАСС/. Назван предварительный состав российской команды на женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке. Его ТАСС сообщил старший тренер женской команды Михаил Шашилов.

Латыпов и Павлова выступят в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону

Специалист не исключил, что в пятницу, за день до гонки, в составе могут произойти изменения, если кто-то из биатлонисток окажется не готов бежать гонку.

Сейчас состав выглядит следующим образом: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

В таком сочетании российская команда победила в январе на этапе Кубка мира в Антхольце. "Не хочу ничего ломать. Но варианты еще возможны, будем думать", - сказал Шашилов.

Мужская и женские эстафеты на чемпионате мира пройдут 20 февраля, за день до окончания турнира. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда на турнире выступает без государственной символики.