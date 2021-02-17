Привалова: немного огорчена выступлением дочери на чемпионате России по легкой атлетике

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Спортсмены показали очень хорошие результаты в ряде дисциплин на завершившемся в среду зимнем чемпионате России. Такое мнение журналистам высказала исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова, добавив, что выступлением своей дочери Марии на этом турнире она огорчена.

19-летняя Мария Привалова, специализирующаяся в тройном прыжке, заняла шестое место с результатом 12,90 метра. На юношеской Олимпиаде 2018 года эта спортсменка завоевала бронзовую награду (13,03).

"В ряде дисциплин были показаны очень хорошие результаты. Традиционно, в первую очередь, стоит отметить наших прыгунов в высоту и с шестом, спринт короткий также можно выделить, мужское толкание ядра. Немного огорчило выступление дочери, надеялась, что она будет повыше", - сказала Привалова-старшая.

"Очень сложно каждый раз показывать результаты без какого-то сильного эмоционального раздражения. Когда перед тобой стоит задача затем выступать на чемпионате Европы, это другое. А для многих результаты, показанные на чемпионате России, ничего не меняют. Для достижения результатов высокого уровня ведь очень многое зависит не от физики, а от головы", - добавила и. о. президента ВФЛА.