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Чемпионат мира по биатлону

Российские биатлонисты завершат чемпионат мира без слова "Россия" в названии команды

Международный союз биатлонистов не будет менять решение об ограничениях в отношении российской команды на чемпионате мира в словенской Поклюке
Российский биатлонист Карим Халили EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Российский биатлонист Карим Халили
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

БЛЕД /Словения/, 17 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) не видит оснований менять решение об ограничениях, которые распространяются на российскую сборную на чемпионате мира в словенской Поклюке. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

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Это означает, что российская сборная завершит турнир в статусе команды RBU (Russian Biathlon Union) и без цветов российского триколора на эмблеме организации. На отмене этих ограничений настаивал Союз биатлонистов России (СБР).

"Мы обсуждали это решение на встрече с СБР. IBU не видит юридических оснований для изменения исполнения вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS)", - говорится в заявлении IBU.

СБР на этой неделе направил официальное письмо руководству IBU, в котором выразил несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира полного названия федерации (Russian Biathlon Union) и ее цветного логотипа. В СБР считают, что руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту.

Чемпионат мира завершится 21 февраля. Таким образом, до конца турнира упоминания слова "Россия" в названии команды RBU будет запрещено.

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Чемпионат мира по биатлону
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