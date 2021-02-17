Тренер Мироновой объяснил верой успешное выступление биатлонистки в гонке чемпионата мира

БЛЕД /Словения/, 17 февраля. /ТАСС/. Успешно выступить в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке российской биатлонистке Светлане Мироновой помогла вера. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер мужской сборной страны Михаил Шашилов.

Миронова отметила, что после фиаско в спринте ей стало проще выступать на чемпионате мира

Во вторник Миронова заняла пятое место в индивидуальной гонке, при этом она могла бороться за третье место, если бы допустила на один промах меньше. На прошлой неделе биатлонистка в смешанной эстафете пробежала два штрафных круга, после - заняла 64-е место в спринте, не попав в число участников гонки преследования. В той гонке она допустила шесть промахов.

"Надо верить в людей, вот и все, - объяснил преображение Мироновой ее тренер. - Мы же об этом и говорили. Слава тебе господи, что все так случилось".

"Что еще помогло? Только вера. Надо было просто собраться и делать свое дело. Конечно, хотелось медалей, но вот так", - отметил он.

Благодаря пятому месту в индивидуальной гонке Миронова попала в масс-старт, который пройдет в воскресенье - в заключительный день чемпионата мира.