Определен состав женской сборной России по лыжным гонкам на чемпионат мира

ТАСС, 17 февраля. Тренерский штаб женской сборной России по лыжным гонкам сформировал состав на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Лыжница Непряева приступила к тренировкам и выступит на чемпионате мира

В сборную вошли 12 спортсменок: Лилия Васильева, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгения Крупицкая, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак и Анастасия Фалеева.

На этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти. Лыжнице потребовалась операция, которая прошла в Москве. 6 февраля президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что Непряева выступит на мировом первенстве.

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Ступак идет второй в общем зачете Кубка мира, в ее активе 904 очка, отставание от лидера американки Джессики Диггинс составляет 342 очка.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 25 февраля по 7 марта в германском Оберстдорфе.