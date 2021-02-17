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Зимние олимпийские виды спорта

Определен состав женской сборной России по лыжным гонкам на чемпионат мира

В сборную вошли 12 спортсменок, в том числе Наталья Непряева, получившая перелом руки на этапе Кубка мира в Фалуне
Наталья Непряева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Наталья Непряева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 17 февраля. Тренерский штаб женской сборной России по лыжным гонкам сформировал состав на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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В сборную вошли 12 спортсменок: Лилия Васильева, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгения Крупицкая, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак и Анастасия Фалеева.

На этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти. Лыжнице потребовалась операция, которая прошла в Москве. 6 февраля президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что Непряева выступит на мировом первенстве.

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Ступак идет второй в общем зачете Кубка мира, в ее активе 904 очка, отставание от лидера американки Джессики Диггинс составляет 342 очка.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 25 февраля по 7 марта в германском Оберстдорфе.

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