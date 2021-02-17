Российские ватерполисты обыграли хорватов на олимпийском квалификационном турнире

ТАСС, 17 февраля. Мужская сборная России по водному поло одержала победу над командой Хорватии в матче группы В квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Соревнования проходят в нидерландском Роттердаме.

Встреча завершилась со счетом 14:13. Последнюю четверть россияне выиграли со счетом 3:0. Днем ранее после поражения сборной Франции от хорватов россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал отборочного турнира. В пятом, заключительном туре сборная России сыграет с командой Нидерландов 18 февраля.

Сборная России возглавила турнирную таблицу с семью очками в четырех матчах. Вторыми идут хорваты (6 очков), далее расположились сборные Нидерландов (4), Румынии (3), Франции (2) и Германии (0).

В квалификационном турнире выступают 12 команд, разбитые на две группы, команда Турции отказалась от участия из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Путевку в Токио получат три сборные. Изначально отборочный турнир должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за коронавируса.

Последний раз мужская сборная России выступала на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах, где завоевала бронзовые медали. Также в активе россиян серебряные медали Игр 2000 года в Сиднее. Женская сборная России уже квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио.