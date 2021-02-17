Источник: "Тамбов", скорее всего, снимется с чемпионата России по футболу

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" с большой долей вероятности не сможет доиграть сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к тамбовскому клубу.

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей.

"Тамбов", скорее всего, снимается. Вероятность этого огромная", - сообщил собеседник агентства.

11 февраля спортивный директор тамбовчан Павел Худяков заявил ТАСС, что клуб продолжит существование, если игроки, административный и руководящий составы пойдут на сокращение зарплат. 16 февраля клубы РПЛ поддержали досрочное выделение "Тамбову" средств, положенных за выступление в сезоне. Условием выделения денег от РПЛ было выполнение клубом требований, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

"Есть определенные договоренности между РФС и губернатором Тамбовской области, пока они не выполняются со стороны губернатора. Он должен был подписать документ о выделении денег на развитие детско-юношеского футбола, но почему-то до сих пор не подписывает их. Вроде все сделано, договоренности есть, и все ждут только этого письма. Все дело в губернаторе Тамбовской области", - добавил источник.

Официальных комментариев со стороны "Тамбова", Российского футбольного союза, Российской премьер-лиги и Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области на момент публикации материала получить не удалось.

Турнирное положение

"Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. Отставание от 12-го места, которое позволит команде по спортивному принципу сохранить место в РПЛ, составляет 8 очков. В 20-м туре команда из Тамбова 26 февраля должна сыграть в Саранске против волгоградского "Ротора".

Первый официальный матч команды в 2021 году намечен на 21 февраля. В этот день тамбовчане в Москве должны сыграть с "Локомотивом" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Ранее информация об этой игре исчезла из расписания на официальном сайте железнодорожников.