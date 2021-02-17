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Футбол в России

Арбитры РПЛ без проблем прошли на сборах тесты по физподготовке

Сезон РПЛ возобновится 26 февраля

ТАСС, 17 февраля. Арбитры Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) успешно прошли тесты по физподготовке на сборе в Сочи. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что на сборах прошлых лет, которые проходили в Турции, некоторые арбитры не укладывались в норматив, получали травмы или сходили с дистанции. В этот раз судьи прошли подготовку и сдали экзамены без проблем.

В четверг в Сочи глава судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи встретится с журналистами, после чего представители СМИ и арбитры проведут товарищеский матч в случае удовлетворительных погодных условий.

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