Евролига запретила баскетбольному клубу "Химки" регистрировать новых игроков

Сообщается, что клуб не платит игрокам заработную плату. Евролига изучила вопрос после жалобы, поступившей в профсоюз игроков чемпионата, в связи с чем запретила регистрацию новых баскетболистов до официального решения по данному делу. Ожидается, что Евролига примет решение в течение 30 дней.

"Химки" занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги.