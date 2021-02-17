{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

Евролига запретила баскетбольному клубу "Химки" регистрировать новых игроков

Игроки подмосковного клуба пожаловались на задержки по зарплате
Баскетболист "Химок" Алексей Швед (слева) Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Баскетболист "Химок" Алексей Швед (слева)
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 17 февраля. Евролига временно запретила российскому баскетбольному клубу "Химки" регистрировать новых игроков из-за нарушений правил финансового fair play. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На эту тему
"Химки" проиграли 15-й матч подряд в Евролиге

Сообщается, что клуб не платит игрокам заработную плату. Евролига изучила вопрос после жалобы, поступившей в профсоюз игроков чемпионата, в связи с чем запретила регистрацию новых баскетболистов до официального решения по данному делу. Ожидается, что Евролига примет решение в течение 30 дней.

"Химки" занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги.

ММА
Организация ACA обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на блокировку YouTube-канала
14 января 2021 года YouTube-канал российской лиги по смешанным единоборствам (ММА) ACA был заблокирован
Читать полностью