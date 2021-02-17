Два состава российской команды выступят на чемпионате мира по смешанным единоборствам

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская команда привезет два состава на чемпионат мира по смешанным единоборствам (ММА), проводимый Международной федерацией смешанных боевых искусств (IMMAF). Об этом ТАСС заявил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

"Два состава национальной сборной смогут поехать на чемпионат мира 2021 года, - сказал Габдуллин. - Система отбора Союза ММА России, когда победитель округа попадает на национальный чемпионат, уже доказала свою эффективность, благодаря ей наши бойцы не один год лидируют на международных соревнованиях".

"По итогам чемпионата России сформируется новая национальная сборная, но в этом году на чемпионат мира поедут не только чемпионы России, но и серебрянные призеры, а третьи номера поедут на чемпионат Европы, - добавил Габдуллин. - Международная федерация IMMAF разрешила десяти лидирующим странам, в числе которых Россия, привезти два состава на чемпионат мира, что безусловно даст нашим спортсменам дополнительную возможность укрепить позиции на мировой арене".

Чемпионат мира запланирован на 27 ноября - 5 декабря в Нур-Султане, европейское первенство - в России.