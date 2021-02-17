Рабочая группа ведет подготовку документов для создания профсоюза российских хоккеистов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по созданию профсоюза российских хоккеистов на данный момент готовит документы для регистрации этой организации. Об этом ТАСС рассказал руководитель группы Андрей Сафронов.

Профсоюз должен объединить игроков Континентальной, Молодежной, Высшей хоккейных лиг, а также юниоров.

"Сейчас мы не только проводим встречи, но и заканчиваем подготовку документов для регистрации нашей структуры. Когда профсоюз появится на свет с юридической точки зрения, будет создан совет игроков, начнется полноценная работа, - сказал Сафронов. - К созданию профсоюза готовимся уже несколько месяцев. К сожалению, процесс несколько замедлился из-за пандемии, ковид внес свои отрицательные коррективы, общение с представителями хоккейного цеха требует времени, как и разработка дорожной карты, учитывающей пожелания хоккеистов".

Решение о том, кто возглавит профсоюз, примут игроки, рассказал Сафронов. "У них будет возможность ознакомиться с программой, предложениями и рабочими планами и потом высказаться в отношении дорожной карты. Руководитель профсоюза точно будет человеком, чью кандидатуру одобрят и поддержат игроки", - отметил он.

"Наша рабочая группа плотно контактирует с игроками, с агентским сообществом, и мы активно встречаемся, беседуем, собираем мнения профессионалов. Спортсмены хотят, чтобы их голос был слышен, хотят участвовать в переговорах, в разработке принципиальных решений: чемпионат и правила игры, контрактная защищенность и цивилизованные отношения с клубами, нюансы судейства, поправки в регламент. Хоккеисты КХЛ, ВХЛ, МХЛ говорят нам о проблемах, которые они сами считают наиболее актуальными. Этот круг для каждой из лиг разный, но все игроки сходятся в одном: они хотят опираться на сильный профсоюз", - добавил руководитель рабочей группы.

Сафронов не стал говорить, сколько игроков готовы вступить в новый профсоюз. "Цифры озвучивать пока не буду. Но все ребята, которые захотят быть с нами, будут принимать решения добровольно. Защита интересов игроков-профессионалов очень важна, и мы, безусловно, будем уделять этому максимум внимания и усилий, но есть и другие значимые направления: помощь ветеранам и молодежи, социальная и образовательная деятельность, шаги в рамках стратегической программной работы по развитию отечественного хоккея", - заключил Сафронов.