Мартен Фуркад считает бессмысленными санкции WADA в отношении российского спорта

БЛЕД /Словения/, 17 февраля. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад считает странными санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом он заявил журналистам в среду после индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

Вступившие в силу в декабре санкции WADA запрещают российским спортсменам использовать государственную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.

"Я бы не стал говорить на тему того, должны быть санкции жестче или нет. Я скажу, что принятые выглядят немного странными. Если и применять наказание, то оно должно быть иным, потому что нынешнее выглядит немного бессмысленным", - сказал Фуркад.

Также француз пояснил свои слова о желании поработать тренером в сборной России. "Я не говорил, что обязательно буду работать тренером. Просто я считаю, что Россия занимает не то место, которое заслуживает. Однако работа тренером - не то, чем бы я хотел заниматься по жизни, поскольку она требует постоянных поездок и приносит много переживаний. Сейчас я предпочитаю проводить время более спокойно, так что запрыгивать обратно я пока не намерен", - сказал Фуркад.

"Тренерская работа - не основная моя цель. Я хочу отдать должное спорту за то, что он дал мне, но сделать это за пределами соревновательной площадки. Я буду участвовать в выборах в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета во время Олимпиады в Пекине. Я убежден, что спортсмены должны влиять на изменения и улучшения олимпийского движения", - добавил он.