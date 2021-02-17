Организация ACA обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на блокировку YouTube-канала

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Лига Absolute Championship Akhmat (ACA) обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на блокировку YouTube-канала. Об этом ТАСС сообщил президент ACA Алексей Яценко.

"Мы направили жалобу в Генпрокуратуру РФ на противоправные действия YouTube в отношении канала "ACA MMA" и аккаунта в Google, - сказал Яценко. - Мы направили обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой принять меры прокурорского реагирования в случае подтверждения фактов нарушения российского законодательства со стороны YouTube в связи с блокировкой нашего спортивного канала после применения незаконных и неправомерных санкций США. Блокировка препятствует полноценной деятельности нашей компании, является нарушением основополагающих прав и свобод человека. Действия видеохостинга YouTube в отношении нашего канала являются неправомерными и нарушающими Конституцию РФ, в частности, статью 29, в которой гарантируются свобода мысли и слова, свобода массовой информации и запрещается цензура".

"Мы просим принять решение о признании компаний YouTube и ее владельца Google причастными к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", - добавил глава ACA.

14 января 2021 года YouTube-канал российской лиги по смешанным единоборствам (ММА) ACA был заблокирован.

Минфин США ранее внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из Российской Федерации, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Санкции, в частности, вводятся в отношении футбольного клуба "Ахмат", организации Absolute Championship Akhmat (ACA), клуба смешанных единоборств "Ахмат".