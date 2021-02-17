Каминский намерен "жестко поговорить" с Логиновым из-за нежелания согласовывать тренировки

БЛЕД /Словения/, 17 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов по ходу сезона отказывался предоставлять подробную информацию о работе, проведенной в период подготовки к сезону. Об этом журналистам заявил старший тренер национальной команды Юрий Каминский после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке.

Логинов на нынешнем чемпионате мира далек от завоевания наград. В среду он занял 31-е место, допустив три промаха. Логинов готовился к сезону отдельно от сборной, по своим планам вел подготовку также Матвей Елисеев.

"Матвей большинство тренировок сбрасывал нашим аналитикам. С Сашей такого контакта не получилось. С ним работает личный тренер, они всегда призывали не переживать, говорили, что все будет хорошо. Здесь нам удалось собрать информацию, но о том, что было в подготовительный период, очень мало информации, она обрывочная", - сказал Каминский.

"Как вразумить? Надо не вразумлять, надо жестко разговаривать. Он все-таки сотрудник ЦСП и обязан отчитываться, если получает там зарплату. Но не хочу вдаваться в детали, а то еще обидится. Принимаю ситуацию такой, какая она есть. Но очевидно, что результат не такой, какой был в прошлом году", - сказал тренер, отметив, что порой биатлонист объяснял поломкой часов невозможность предоставить отчет о тренировках.

При этом Каминский не снимает с себя вины за слабые результаты Логинова. "Я не скидываю с себя ответственность, можно было поискать подход, но Саша очень закрытый человек, с ним тяжело", - заметил он.

Также тренер сборной отметил, что негативно на подготовке спортсмена к чемпионату мира сказался пропуск новогоднего сбора, что было вызвано смертью его отца. "Его серьезно оправдывает трагедия в семье. Он не смог подготовиться так, как хотел, потому что сбор в начале года был очень важным", - заметил Каминский.