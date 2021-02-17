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Каминский намерен "жестко поговорить" с Логиновым из-за нежелания согласовывать тренировки

Тренер отметил, что спортсмен, показывающий результаты ниже ожидаемых, обязан отчитываться, хотя бы потому что получает зарплату как сотрудник Центра спортивной подготовки
Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский
© Артем Геодакян/ТАСС

БЛЕД /Словения/, 17 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов по ходу сезона отказывался предоставлять подробную информацию о работе, проведенной в период подготовки к сезону. Об этом журналистам заявил старший тренер национальной команды Юрий Каминский после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке.

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Логинов на нынешнем чемпионате мира далек от завоевания наград. В среду он занял 31-е место, допустив три промаха. Логинов готовился к сезону отдельно от сборной, по своим планам вел подготовку также Матвей Елисеев.

"Матвей большинство тренировок сбрасывал нашим аналитикам. С Сашей такого контакта не получилось. С ним работает личный тренер, они всегда призывали не переживать, говорили, что все будет хорошо. Здесь нам удалось собрать информацию, но о том, что было в подготовительный период, очень мало информации, она обрывочная", - сказал Каминский.

"Как вразумить? Надо не вразумлять, надо жестко разговаривать. Он все-таки сотрудник ЦСП и обязан отчитываться, если получает там зарплату. Но не хочу вдаваться в детали, а то еще обидится. Принимаю ситуацию такой, какая она есть. Но очевидно, что результат не такой, какой был в прошлом году", - сказал тренер, отметив, что порой биатлонист объяснял поломкой часов невозможность предоставить отчет о тренировках.

При этом Каминский не снимает с себя вины за слабые результаты Логинова. "Я не скидываю с себя ответственность, можно было поискать подход, но Саша очень закрытый человек, с ним тяжело", - заметил он.

Также тренер сборной отметил, что негативно на подготовке спортсмена к чемпионату мира сказался пропуск новогоднего сбора, что было вызвано смертью его отца. "Его серьезно оправдывает трагедия в семье. Он не смог подготовиться так, как хотел, потому что сбор в начале года был очень важным", - заметил Каминский.

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