Тренер Сорин считает отличным результатом шестое место Халили в индивидуальной гонке

В среду Халили занял шестое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Спортсмен показал лучший результат среди российских биатлонистов на текущем чемпионате мира.

"Безусловно, это хороший результат, я бы даже сказал, что отличный. В первую очередь он справился со стрельбой, показал достойный для себя ход - один из лучших в этом году. При хорошей форме ходом можно было скинуть еще немного, но, в принципе, на сегодняшний день он показал очень уверенный ход", - сказал Сорин.

"Насколько он далек от максимума? Это покажет только результат на Кубке мира. Сейчас его эмоционально и психологически отпустило - он получает удовольствие от гонок. Надеемся, в будущих гонках чемпионата мира и Кубка мира мы увидим его максимум", - добавил он.

Сорин призвал не делать серьезных выводов после успеха подопечного и ожидает результатов спортсмена в следующих гонках. "Говорить можно многое, но, в первую очередь, это покажет результат - так было и в прошлом году. В феврале он начал показывать свой лучший ход, поэтому будем ждать следующих гонок, чтобы увидеть, какой у Карима предел скорости", - отметил он.