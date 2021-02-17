Приглашение Фуркада опустошило бы бюджет Союза биатлонистов России, считает Елисеев

БЛЕД /Словения/, 17 февраля. /ТАСС/. Приглашение Фуркада на должность тренера сборной России потребовало бы слишком больших финансовых затрат от Союза биатлонистов России. Такое мнение журналистам высказал российский биатлонист Матвей Елисеев после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке.

Накануне гонки Фуркад заявил в интервью "Матч ТВ" о готовности рассмотреть предложение о работе тренером в российской команде. Однако после гонки в среду пятикратный олимпийский чемпион сообщил журналистам, что в ближайшие годы работать тренером он не собирается.

"Думаю, что опустошить бюджет, которого и так не хватает, он может. Иностранные специалисты дорого обходятся", - сказал Елисеев.

"Подход к подготовке в России и за рубежом сильно различается, - добавил он. - Если они в месяц на сборе проводят неделю или дней десять, то в России сидишь 25 дней и, дай бог, пять дней дома. Конечно, это было бы интересно, но вопрос в том, насколько бы он нам подошел".

Фуркад завершил карьеру в прошлом году. Помимо олимпийских наград, на его счету 13 золотых медалей чемпионатов мира и семь побед в общем зачете Кубка мира.