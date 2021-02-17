Перенесенный из-за беспорядков матч чемпионата Франции "Марсель" - "Ренн" пройдет 10 марта

ТАСС, 17 февраля. Матч 22-го тура чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Ренном" пройдет 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба французской лиги.

Встреча должна была состояться 30 января, но была перенесена в тот же день в связи с беспорядками в Марселе. Тогда, по сообщениям издания L'Equipe, фанаты хозяев устроили акцию протеста из-за недовольства результатами команды. Сначала они прошли по городу, затем собрались около базы и зажгли файеры. Также были зафиксированы попытки проникнуть на территорию тренировочного центра.

На данный момент "Марсель" идет девятым в таблице чемпионата, набрав 34 очка в 23 матчах. Безвыигрышная серия побед команды достигла семи матчей (три ничьи, четыре поражения). "Ренн" с 38 очками в 24 встречах располагается на пятой строчке.