Елисеев заявил, что еще не дорос до того, чтобы тренеры сборной учитывали его мнение

БЛЕД /Словения/, 17 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что тренеры сборной не советовались с ним по вопросу выбора места проведения тренировочного сбора при подготовке к чемпионату мира в Поклюке. Об этом он заявил журналистам в среду после индивидуальной гонки, в которой занял 61-е место.

Российские биатлонисты остались без медалей в первых семи гонках турнира. Эксперты высказали предположение, что российская сборная ошиблась с местом подготовки к турниру. Она более двух недель готовилась в горах словенской Поклюки - в месте проведения чемпионата мира. Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов отмечал, что хотел бы провести сбор в Антхольце (Италия), однако главный тренер команды Валерий Польховский настоял на Поклюке.

"Тренерский штаб хотел остаться в Антхольце, но этого не получилось по каким-то причинам. В данном случае я не голосую", - сказал Елисеев.

"Во многих моментах у нас нет голоса. Хотелось бы диалога? Бывает, но в любом случае ориентируются на лидеров, а не на меня. Пока я, наверное, не дорос до того, чтобы со мной советовались. Я второй номер в команде? Судя по сегодняшней гонке, нет", - добавил он.

Биатлонист отметил, что у него накопилось огромное недовольство своим выступлением на чемпионате мира. "Возможно, сделал больше работы во время подготовки к чемпионату мира, чем следовало. Дело не в объемах, а в количестве работы - надо было дать себе немного больше времени для отдыха", - сказал спортсмен.

Чемпионат мира продлится до 21 февраля, в программе соревнований еще сингл-микст, эстафеты и масс-старты.