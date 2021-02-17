РФС оставил в силе дисквалификацию главного тренера "Спартака" Тедеско

ТАСС, 17 февраля. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отказал в удовлетворении апелляции московского "Спартака" на дисквалификацию главного тренера команды Доменико Тедеско. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Тренер был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам гостевого матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Сочи" (0:1), который прошел 12 декабря.

Из-за дисквалификации Тедеско должен пропустить матчи чемпионата против "Рубина" (28 февраля, дома), "Краснодара" (7 марта, дома) и "Динамо" (13 марта, в гостях). "Спартак" в турнирной таблице чемпионата России занимает третье место, набрав после 19 туров 35 очков.

Тедеско возглавляет "Спартак" с осени 2019 года. После матча 19-го тура против санкт-петербургского "Зенита" (1:3) он заявил, что покинет команду по окончании сезона.