Тренер биатлонной сборной Каминский объяснил, почему не вмешивался в тренировки Елисеева

БЛЕД /Словения/, 17 февраля. /ТАСС/. Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил причину, по которой не стал корректировать тренировочные планы Матвея Елисеева. Работу с биатлонистом он прокомментировал в разговоре с журналистами в среду после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Поклюке, в которой Елисеев занял 61-е место.

После гонки Елисеев заявил, что Каминский никак не отреагировал на тренировочные планы, которые он составил с личным тренером, имя которого не называет.

"Трудно корректировать работу, с которой ты не согласен", - сказал Каминский, говоря о тренировочных планах Елисеева.

Тренер отметил, что биатлонистом на подготовительным этапе были допущены очевидные ошибки. "При этом мы знаем, что он сделал на 90 процентов. Но все равно надо разбираться и весной проанализировать, что они там напридумывали, - заметил он. - Я со своей стороны не отказывался от любой помощи и любых контактов".

Ранее Каминский отметил, что чемпион мира Александр Логинов, который также находился на самоподготовке, практически не информировал тренерский штаб сборной о результатах своих тренировок. "Но подготовку Логинова еще можно было скорректировать. Даже несмотря на то, что он ее выстраивал преимущественно самостоятельно, все равно можно было подсказывать, было понимание в плане функционала", - заметил он.

Российская команда на чемпионате мира пока не завоевала ни одной медали, до конца турнира осталось пять гонок.